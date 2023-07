Piromane cerca di abbattere drone a sassate

(Di mercoledì 26 luglio 2023) su Tg. La7.it - Durante i controlli sul territorio in Calabria unha colto in flagranza di reato un. La notizia è stata diffusa dallo stesso governatore della ...

La7.it - Durante i controlli sul territorio in Calabria un drone ha colto in flagranza di reato un. La notizia è stata diffusa dallo stesso governatore della regione, Roberto Occhiuto , che ...Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto , ha postato un video sul profilo Facebook, in cui si vede unsorpreso da un drone chedi difendersi lanciando pietre alla telecamere. L'uomo è stato denunciato ai carabinieri. 'La Calabria - dice Occhiuto - è una regione civile. Però ha anche ...'La Calabria è una regione civile ma ha anche qualche imbecille che va ad appiccare il fuoco nei boschi come questo- scrive Occhiuto - Appicca il fuoco poi vede il drone edi ...

La tecnologia al servizio del territorio: è questa la ratio dietro l'impiego dei droni per il controllo degli ampi spazi in Calabria, voluti dal governatore Roberto Occhiuto. Una decisione…