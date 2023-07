A raccontare quel che accadeMediterraneo - pochi ne hanno parlato - è 'AgrigentoNotizie'. Non ... Sostanzialmente ci sarebbero dei '' che rubano alle barche dei disperati per rivendere ai ...... soprattutto dopo l'invasione russa dell'Ucraina, ovvero da quando iinformatici hanno ... Credo siano stati mesi importanti in cui il Parlamento ha cercato di lavoraremigliore dei modi. Io ...... ma la realtà livornese non ha certo intenzione di cullarsi sugli allori: i, in vista della nuova stagione agonistica, hanno già voltato pagina.corso di queste calde settimane, non è ...

“Pirati”nel Mediterraneo: rubano i motori delle barche cariche di disperati Globalist.it

Proprio per porre un argine ai “pirati” ed al “diportismo selvaggio”, il presidente dell’ente, Lucio Cacace, ha annunciato l’arrivo di telecamere di videosorveglianza. Le prime saranno posizionate ...Benvenuti nel meraviglioso mondo di Koa and the Five Pirates of Mara, un’avventura unica e avvincente che ci catapulterà in un arcipelago tropicale pieno ...