Pio e Amedeo tornano in teatro dopo il successo di Felicissima sera

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 26 luglio 2023)iltravolgente riscosso in tv con la seconda edizione di “”, PIO esi preparano a tornare inda ottobre con il nuovo imperdibile spettacolo “FELICISSIMO SHOW”. Questo il calendario delle date: 28 settembre – TARANTO –Orfeo (DATA ZERO) 29 settembre – TARANTO –Orfeo (DATA ZERO) 01 ottobre – ROMA –Brancaccio 02 ottobre – ROMA –Brancaccio 04 ottobre – NAPOLI –Augusteo 05 ottobre – NAPOLI –Augusteo 06 ottobre – NAPOLI –Augusteo 07 ottobre – NAPOLI –Augusteo 09 ottobre – PALERMO –Golden 10 ottobre – CATANIA – ...