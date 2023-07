Phelps | «Vincevo e fingevo | alla fine sono scoppiato Ero fortissimo | ma debole»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ventotto medaglie olimpiche e trentadue mondiali, da Sydney 2000 a Rio 2016, otto ori olimpici solo a 2008). E poi la depressione, l’alcolismo, la marijuana. Michaelè una leggenda del nuoto, che parla di tutto, ormai trasparente. Anche dello straordinario record mondiale di Leon Marchand nei 400 stili. Lo ha fatto di nuovo per il sito di World Aquatics. “Ai Giochi del 2012 non ero preparato e ho provato a fingere. Mentalmente è stata una sfida. Più sei preparato, più facile sarà, dì solo: okay, fantastico. Sei a tuo agio e rilassato. Ho attraversato montagne russe emotive ogni giorno. Nel corso della mia carriera, molte persone mi hanno aiutato a essere il più forte possibile. Fisicamente forte, ma non mentalmente. Rifiutavo molte cose, tutti i miei sentimenti oscuri e le cose che mi spaventavano, perché non volevo mostrare vulnerabilità o ...