Performance da record per Kia in Europa nel primo semestre

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Kia anche in questa prima metà del 2023 continua a registrare risultati di vendita straordinari con 304.757 immatricolazioni in, secondo i nuovi dati diffusi dalla European Automobile Manufacturers Association (ACEA). Sono risultati in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2022 per un incremento quantificabile nel 3,8%. Solo a giugno sono state vendute 54.611 unità, con un aumento del 5,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La crescita contribuisce a mantenere la quota di mercato europea di Kia al 4,6 nel 2023.In linea con l’obiettivo del brand di diventare un fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile, la quota di mercato dei veicoli elettrificati di Kia nei primi 6 mesi del 2023 è cresciuta notevolmente in percentuale nel totale delle vendite dei veicoli Kia in, arrivando a rappresentare il ...