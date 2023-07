Percorso obbligato | l’inevitabile successo della mostra agli Uffizi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Al direttore - Leggo con sorpresa l’articolo di Salvatore Merlo sul Foglio di martedì 25 luglio, in cui si mette in discussione l’effettiva veridicità del numero dei visitatori“Riviste. La cultura in Italia nel primo ’900”. Tuttavia, il vostro giornalista è vittima di un abbo. Infatti, diversamente da quanto suggerito nell’articolo, non è che, “(…) poi con quel biglietto, se uno voleva (…) dopo Leonardo, Giotto, Michelangelo Merisi detto Caravaggio, dopo entrava pure a vedere ladi Gennaro Sangiuliano”. Al contrario, lasulle riviste – così come quella dedicata alla finanza nell’antica Roma, nelle sale attigue – si trova proprio all’inizio del, e tutti i visitatori che entrano al museo vedono queste ...

IL COMMENTO Smentite ufficiali a parte, nelapparentementeverso la transizione forzosa all'elettrico, una breccia si è irrimediabilmente aperta . E si è aperta proprio in uno dei ...Non posso esserea diventare padre : questo pensa. E in tribunale pretende la sua libertà ... "Vorrei che un giorno conoscesse il papà" X Leggi anche › Pma, ildal punto di ...L'uomo deve sapere che intraprendere ildella fecondazione assistita assieme alla sua compagna è una via da cui non si torna ... ritenendo di non poter esserea diventare padre. Il ...