Perché Kane ha già scelto di giocare nel Bayern Monaco

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Harryha già deciso il suo futuro: l’attaccante non ha dubbi, vuole il. Il motivo? L’inglese non ha mai...

Anche, appunto, questi potrebbero essere i giorni cruciali per il passaggio di Mbappé alla ... anche se gli ultimi rumors lo vorrebbero maggiormente interessato a, in uscita dal Tottenham . ...Quello fronte corriere potrebbe esser perfino rifiutatoMpabbé non vuole parcheggiarsi ... c'è quello del giro dei centravanti, che sembra comprendere Harry, Vlahovic, Lukaku, che ...Compagni di squadra, di reparto e grandi professionisti. Ecconon stupiscono le parole di Son , calciatore del Tottenham , ha proposito del futuro del collega Harry, dato come possibile partente direzione Bayern Monaco. Come riportato da GOAL , il ...