Perché è stato sospeso il match Musetti-Kovalik ad Amburgo | causa e punteggio esatto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lorenzosarà costretto a completare domani il suodegli ottavi di finale dell’ATP 500 dicon Jozef. L’azzurro ha perso il primo set per 6-3, ma aveva instradato la seconda frazione dalla sua parte, ma sul vantaggio di 4-1 la luminosità sul campo 1, sprovvisto di fari, andava in calando, con la sfida che verrà dunque completata di giovedì. Partita che viaggia in equilibrio per sei giochi, con entrambi i contendenti che mantengono agevolmente il servizio. La svolta emotiva del primo set è nel settimo combattutissimo game, in cui Lorenzo riesce a procurarsi tre palle break non consecutive, ma lo slovacco riesce in qualche modo ad annullarle, per poi sfruttare un momento di impasse dell’azzurro: break per, tre game di fila e primo set incamerato. Ma la partita cambia ...