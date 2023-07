Perché assicurarsi per fronteggiare i rischi catastrofali L’opinione di Pedrizzi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nell’occasione dell’ultima assemblea dell’Ania (l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici), il ministro Adolfo Urso, dopo aver evidenziato la capacità di resilienza del Paese e le buone performance che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, ripetutamente ha sollecitato il settore assicurativo a fare sistema con il governo non solo per quanto riguarda il fondo sovrano da lui stesso proposto, ma anche e soprattutto per la copertura dei cosiddetti. Tema quest’ultimo che è stato da sempre all’attenzione dell’Ania e del suo presidente, Maria Bianca Farina, già dal suo insediamento al suo primo mandato. La presidente ha ricordato che il 95% dei Comuni è ao frane, alluvioni o erosioni costiere, che nel 2023 ci sono stati già 122 eventi estremi, che solo il 5% delle abitazioni e il 7% delle imprese hanno ...