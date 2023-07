Per Saviano niente Rai | dice l' ad Sergio La scelta è aziendale | non politica

(Di mercoledì 26 luglio 2023) "Robertonon è in palinsesto". A dirlo, in un'intervista al Messaggero, è l'amministratore delegato della Rai, Roberto. "Quindi avete applicato anche a lui il coFacci?", gli chiede il giornalista. "La, non", spiegaa chi gli fa osservare che Pd e M5s insorgeranno. E sulladi nominare tanti vicedirettori l'ad della Rai argomenta: "Perché siamo un'azienda, mai come questa volta, equilibrata e pluralista. E le dico di più, abbiamo anche invertito le proporzioni di genere con una presenza femminile di qualità, che è del 60 per cento per quanto riguarda i vicedirettori". A chi lo accusa appioppandogli l'etichetta di rappresentante di "TeleMeloni", l'ad risponde: "Io non sono di parte, sono al ...

"Offerta inadeguata", caso Fazio - social: perché la Rai gli ha detto no Dicevamo. Dopo il caso di Filippo Facci, il cui programma in Rai è morto sul nascerela polemica nata una frase ...Il caso del programma disegue solo di pochi giorni quello di Filippo Facci , il giornalista di Libero travolto dalle polemicheun suo articolo sul caso Leonardo La Russa. Una vicenda che ...Controera insorta nei giorni scorsi la maggioranza,alcuni tweet contro il leader della Lega Salvini . La stessa considerazione usataFilippo Facci , il giornalista del quotidiano ...

Per Roberto Saviano niente Rai, parola dell'ad Roberto Sergio Open

Roberto Saviano non avrà programmi in Rai. Ad annunciarlo è l'amministratore delegato dell'azienda televisiva Roberto Sergio, in un'intervista a ...