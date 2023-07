(Di mercoledì 26 luglio 2023) Fuori dalla Rai: Robertopaga i reiterati insulti a Giorgia Meloni e Matteo Salvini, con quest'ultimo più volte paragonato a un bandito, "il ministro della Mala Vita", per usare le parole di mister Gomorra. E ora, dopo la decisione confermata dall'ad di Viale Mazzini, Roberto Sergio, parla direttamente. "Certo che me lo aspettavo, perché si inserisce in una strategia più ampia che usa le azioni giudiziarie come grimaldello per impedirti di lavorare", ha premesso dipingendosi subito come un martire. Dunque gli insulti al nostro Filippo, il cuisu Rai 2 è saltato per una frase sull'accusatrice di Leonardo Russa. "ha attaccato una persona inerme peril- pontifica lo scrittore -. Io ho attaccato il ...

'Facci ha attaccato una persona inermeil potere. Io ho attaccato il potere. Non vedo molti punti di contatto'. In merito agli attacchi del centrodestrale affermazioni su Salvini '...Poi Ivanisevic ha confermato le parole di Djokovicesaltare il giovane murciano: "È vero, lui è ...Carlos che deve difendersi dall'assalto di Djokovic che non ha quasi nulla come punti da... ma con una percorso formulato in assoluta sicurezzai cavalli che sabato 29 edomenica 30 ... icona del cinemaitaliano, da sempre amante degli animali e pronta ai loro diritti in numerose ...

Le due pagine di Repubblica per difendere Alain Elkann: «Il racconto dei lanzichenecchi sul treno Bello» Open

Si può parlare di applicazione del 'metodo Facci' "Facci ha attaccato una persona inerme per difendere il potere. Io ho attaccato il potere. Non vedo molti punti di contatto". Nel mirino del ...Fukuoka. Vince l’Olanda 9-8 una partita giocata alla pari da un grande Setterosa che paga il gap del primo tempo. L’Italia giocherà per il bronzo contro l’Australia che ha perso 12-10 contro la Spagna ...