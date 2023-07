Pensioni anticipate 2023 | l’ultima idea di quota 41 light divide i lavoratori

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Negli ultimi giorni per quanto riguarda leper ilsi è molto discusso della41, ossia la possibilità di introdurre nella prossima riformastica una41 con il ricalcolo dell’assegno in modo interamente contributivo. La proposta ha diviso iche sul nostro sito hanno commentato in maggior parte in maniera negativa, ma non sono mancati commenti favorevoli alla41. Andiamo a vedere. Ultime novità: Icontro41Piero ci scrive: “Basterebbe indicare un età, diciamo 63 anni, con la quale poter andare ...

In alcuni casi basta solo quello contributivo, come quello previsto per lecon 41 - 42 anni e 10 mesi di versamenti. In altri è necessario soddisfare anche dei requisiti ...Come funzionano le penalizzazioni per leQuando si parla di penalizzazioni sulle, il discorso va sempre sul ricalcolo contributivo. Essendo un sistema di calcolo molto ......tra Sindacati - Governo domani 26 Luglio Quota 41 e quota 96 tra le prime novitàper uscita anticipata al centro dell'incontro tra Sindacati - Governo Ulteriori novità...

