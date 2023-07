Peaty | «Lo sport è cattivo | devi essere spietato Quando perdo respiro fuoco»

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Se Phelps è uscito, dalla vasca e dal tunnel dei problemi mentali correlati ad una carriera leggendaria, ce n’è un altro che è ancora in acqua a lottare. E lottare non è un verbo usato a caso. Adampunta alle Olimpiadi di Parigi, detiene il del record del mondo dei 50 e 100 metri rana, e ha vinto 32 titoli tra Olimpiadi, Mondiali, Europei e Commonwealth. Sui 100 rana i migliori 14 tempi della storia sono ancora suoi, anche li ha nuotati tutti tra il 2016 e il 2021. Gli è stato diagnosticato un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD, che ha anche Phelps. “A volte – dice –vai a 1.000 miglia all’ora, non puoi guardare fuori dal finestrino per vedere cosa stai passando. Questo è quello che ho fatto. Prima che tu te ne accorga, ti sei schiantato contro un muro erimettere insieme la macchina. Ho rimontato ...

Adamgiù dal trono. Il tutto condito dalla soddisfazione di aver scalzato Adamdal trono della rana. Parigi 2024 è il nuovo obiettivo: i due bronzi di Tokyo hanno rappresentato una sorta ...... come era accaduto a Budapest, e viene battuto soltanto dal sorprendente cinese Haiyang Qin in 5769, autore della seconda prestazione della storia dopo il record mondiale di, ancora ai box. "Il ...... dopo l'oro di Budapest 2022, quando raccolse l'eredità lasciata vacante da Adam, ed è ... Tutte le gare saranno visibili in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai+HD e Sky...

Martinenghi argento nei 100 rana ai Mondiali di nuoto Sky Sport

In Fukuoka, Japan., on Monday night, China's Qin Haiyang became 100m breaststroke world champion in 57.69s - and immediately set his sights on the absent Briton's 56.88 world record. “The easy call ...Exclusive: Swimmer talks about his ADHD diagnosis, quest for Olympic immortality and avoiding that 'soft territory' ...