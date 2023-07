Paventi | «L’Inter non può sbagliare! Da Inzaghi una richiesta»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023)deve necessariamente andare a coprire i ruoli ancora rimasti scoperti, specialmente quelli della porta e dell’attacco: le parole di Andrea. IMPORTANZA RUOLI ? Andreaha parlato così dela Sky Sport: «Tutto sta nell’importanza dei ruoli. Appena è sfumato Lukaku,ha dovuto iniziare a pensare diversamente. Simonevuole un giocatore di esperienza e che possa segnare tanto. Ma la situazione economico-finanziaria ha bisogno anche ad esempio di decreto crescita e di strategia. Per questo il lavoro si è un po’ “impantanato” dopo i primi ottimi colpi. Sul portiere si è più avanti. Ma non si può sbagliare». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...