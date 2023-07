Paura per un 19enne a Piazzetta Perugini FOTO

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCaos in pieno centro ad Avellino. Un giovane di, dopo essersi sporto dal parapetto diè finito giu’. Nonostante la rovinosa caduta, il giovane non ha riportato gravi conseguenze. Sul posto immediato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno prestato soccorso al giovane insieme alle forze dell’ordine che dovranno chiarire la dinamica del fatto. IN AGGIORNAMENTO… CAOSL'articolo proviene da Anteprima24.it.