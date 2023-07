Pasta | prezzo ancora elevato nonostante promesse Mr Prezzi

(Di mercoledì 26 luglio 2023)lo scorso maggio, in occasione della prima riunione della Commissione di allerta rapida, il Garante per sorveglianza deiavesse annunciato a breve una significativa discesa del costo della, così non è stato. Ildella, infatti, continua ad aumentare. Secondo l’ultima analisi Altroconsumo su 10 prodotti ad alta frequenza d’acquisto, lacosta il 6% in più rispetto al 2022, percentuale che arriva al +32% se si confronta con ildel 2021. Dunque, anche se la corsa deidei prodotti alimentari è rallentata nell’ultimo periodo, gli italiani devono continuare a far fronte a livelli di spesa decisamente più alti per la, il cuirisulta in aumento da almeno due ...

Ildellacontinua ad aumentare. Secondo l'ultima analisi Altroconsumo su 10 prodotti ad alta frequenza d'acquisto , lacosta il 6% in più rispetto al 2022, percentuale che arriva al +...... nel 2014 infatti ilmedio per l'assicurazione dei veicoli era superiore del +26%. Insomma, ... Aumentano i prezzi di tutti i beni, in particolar modo quello della benzina e quello die pane ...... una conseguenza del Covid I festival operistici sono in crisi, ma non è colpa del, giudica ... 40 minuti di una consulente 'La vita è una combinazione di magia e' (Fellini) A... Salvare ...

Roma, 26 luglio 2023 – Pasta sempre più salata. Infatti, il prezzo della pasta continua ad aumentare. L'indicazione emerge da una ricerca condotta da Altroconsumo che ha preso come riferimento dieci ...Da mesi ci sono prezzi in aumento per tutti quegli alimenti indispensabili, ma chi li produce viene pagato molto meno rispetto ...