Pasta | parte la campagna di promozione con testimonial la nazionale di volley maschile

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Roma, 25 lug. (Adnkronos) -ladi comunicazione integrata che vede protagonisti i campioni del mondo dellaazzurra di, guidati dal coach Ferdinando De Giorgi, per ladella filiera dellaitaliana. “La, integratore di felicità” è lo slogan che accompagna ladidel ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, realizzata da Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare in partnership con la Fipav (Federazione Italiana Pallavolo) per valorizzare una vera e propria icona del made in Italy: la. Ladi comunicazione, preceduta dal tour #adessoche in dieci ...

...che si potrebbe inserire nei pacchi diun codice Qr con un video per spiegare come cuocere la, in realtà per noi è normale ma non nel resto del mondo dove la gente non sa da che...... spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social networkla campagna di ... guidati dal coach Ferdinando De Giorgi, per la promozione della filiera dellaitaliana. 'La, ...Alle 21.15 sicon il trekking sotto le stelle , un percorso semplice di circa 4 km (... Per i più coraggiosi avventurieri e amanti della notte, prevista anche unaall'arrabbiata per ...

Pasta, parte la campagna di promozione con testimonial la ... Adnkronos

Per promuovere e valorizzare la pasta è stato ideato uno spot televisivo realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Pallavolo ...La campagna è in collaborazione con la Fipav da settembre sarà on-air sulla tv, spot radio e una serie di reel e stories pensati per i social network ...