Passignano | l’incendio del castello ha acceso il Palio delle barche

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quarantesima edizione dell’evento. Fino a giovedì prove singole dei rioni, venerdì le generali, domenica 30 luglio la sfida finale Il tradizionale Incendio delhala 40esima edizione deldelle barche, in programma asul Trasimeno fino a domenica 30 luglio. Lunedì 24 luglio, dopo le prime prove singole del rione Oliveto, i tanti presenti hanno potuto assistere allo spettacolo pirotecnico musicale che rievoca l’antica tradizione di incendiare iluna volta conquistato e si rifà agli episodi avvenuti nella sanguinosa battaglia del 1495, a cui si ispira il, in cui la famiglia dei Baglioni è riuscita a mettere in fuga dal borgo lacustre quella degli Oddi. Durante la serata, è stato anche consegnato il premio Perla del Trasimeno al gruppo ...