Parma | UFFICIALE | rinnova un centrocampista

Ufficiale: Hernani si riprende il Parma e rinnova fino al 2025 Sport Parma

Il Parma Calcio comunica che il centrocampista Hernani ha rinnovato il contratto fino al 30.06.2025, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30.06.2026.