Parma | ufficiale il rinnovo di Hernani

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilha ufficializzato ildi contratto di, centrocampista brasiliano ex Genoa. I dettagli Di seguito il comunicato delsu. COMUNICATO – IlCalcio comunica che il centrocampistaha rinnovato il contratto fino al 30.06.2025, con diritto di opzione per il prolungamento fino al 30.06.2026.Dopo due stagioni con la maglia crociata addosso, dove ha collezionato 65 presenze in Serie A di cui 54 da titolare, con 7 gol e 7 assist all’attivo, il brasiliano ha prolungato la sua avventura professionale in gialloblù.Il nostro Club è felice di annunciare questoe di continuare insieme!

TUTTE LE PARTITE BOLOGNA - CESENA o ENTELLA VERONA - ASCOLI LECCE - COMO BARI -SASSUOLO - COSENZA SPEZIA - VENEZIA CAGLIARI - PALERMO CATANZARO o FOGGIA - UDINESE MONZA - REGGIANA o PESCARA ...... dopo l'1 - 1 contro il, ha avuto la meglio sul Catanzaro coln un secco 3 - 0 firmato da ... Dove vederla in TV e in streaming L'incontro sarà trasmesso sul sitodella Fiorentina. Il club ...Sempre in vista dell'iniziodel prossimo campionato di serie A, che per il Sassuolo è fissato per le 18.30 di domenica 20 agosto contro l'Atalanta, è in programma un amichevole ail 2 ...

UFFICIALE: Parma, c'è il rinnovo a centrocampo. Hernani prolunga fino al 2025 con opzione TUTTO mercato WEB

La Fermana ha presentato ufficialmente il nuovo allenatore Andrea Bruniera e il nuovo direttore sportivo Andrea Galassi come annunciato da Altarimini.it. L’ex allenatore canarino, con trascorsi anche ...19.50 - Alle ore 20 la Fiorentina scenderà in campo a Belgrado per la sfida amichevole contro la Stella Rossa e dopo i primi due test al Viola Park contro Parma, terminato 1-1, e ...