Parigi 2024 | per l’Equipe la Francia vincerà 27 ori e oltre 60 medaglie alle Olimpiadi!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) -365. Prosegue il conto alla rovescia in vista dei Giochi Olimpici di, che verranno inaugurati esattamente tra un anno con la cerimonia d’apertura. Lapadrona di casa ha grandissime aspettative per la prossima rassegna a cinque cerchi, in cui proverà a battere ogni record e a competere con le altre superpotenze dello sport globale nelle posizioni di vertice delre.in tal senso ha pubblicato proprio quest’oggi una proiezione sulle possibilitransalpine nel. Previsioni che lasciano ben sperare i nostri cugini d’Oltralpe, lanciati verso un’edizione potenzialmente trionfale da 27 ori, 22 argenti e 20 bronzi per un totale di 67 podi. Il Paese ospitante delle prossime Olimpiadi punta molto su tre sport in particolare: ...

Roma, 26 lug. A un anno esatto dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di, il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha invitato ufficialmente i Comitati Olimpici Nazionali (NOC) e i loro migliori atleti a partecipare ai Giochi della XXXIII Olimpiade, che si ...Dal 4 all'11 marzo, a Busto Arsizio, si svolgerà la competizione mondiale che assegnerà 49 pass per. Queste le parole di Malagò a margine dell'annuncio: "Avremo l'onere e l'onore di ...Per Technogym, azienda nota in tutto il mondo per le attrezzature e le tecnologie digitali per il fitness, lo sport e la salute,rappresenterà la nona esperienza olimpica dopo Sydney 2000,...

Gracenote ha pubblicato le proiezioni riguardanti le vincite delle medaglie in palio a Parigi 2024, con ottime stime per l’Italia ...Quando manca esattamente un anno alla cerimonia inaugurale, Gracenote ha pubblicato la sua prima proiezione del medagliere virtuale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una stima parziale e ancora non ...