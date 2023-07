Paolo Borrometi | Di Trapani Fnsi | “Ci costituiremo parte civile | abbiamo il dovere di stare al suo fianco”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) “La prossima settimana porterò la proposta di costituire lanel processo che inizia a settembre, perché vogliamo essere vicino a”. Lo ha annunciato Alessandra Costante, segretaria generale della, intervenendo in conferenza stampa dopo le notizie emerse di un “disegno criminoso” per diffamare il giornalista antimafia che vive sotto scorta. “Oggi nessuno di noi si sarebbe immaginato di dover difendereda accuse totalmente infondate e dal tentativo di una delegittimazione” ha aggiunto. In conferenza stampa è intervenuto anche il presidente della, Vittorio Di. “Quelle carte ci dicono che quando ci sono cronisti minacciatiildi ...