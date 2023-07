Paola Turci | Mauro Pagani e molto altro nel ‘Pem! Festival’ diretto da Enrico Deregibus

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) foto di Julian HargreavesALESSANDRIA – Nomi fondamentali della musica in Italia come; una serata sulla scrittrice monferrina Rosetta Loy, scomparsa nei mesi scorsi; il duo folk composto da Filippo Gambetta e Fabio Vernizzi; lo spettacolo “Conciorto” con Gian Luigi Carlone e Biagio Bagini. Sono i nuovi appuntamenti annunciati per il “PeM! Festival – Parole e Musica in Monferrato”, la rassegna piemontese di incontri, racconti e canzoni con la direzione artistica diche da fine agosto a inizio ottobre toccherà dieci comuni, a partire dal capofila San Salvatore. Gli eventi si aggiungono a quelli già noti con Manuel Agnelli, Flaco Biondini e Marinella Venegoni. Ma molti altri saranno comunicati nelle prossime settimane, a completare il denso ...