Paltrinieri flop | Pellegrini perde il record mondiale dei 200 sl

(Di mercoledì 26 luglio 2023) FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mai in gara e alla fine ultimo, lontano da tutti. Finale da dimenticare per Gregorioai Mondiali di Fukuoka negli 800 stile libero: il fuoriclasse carpigiano, campione a Guanwju nel 2019 e argento olimpico in carica (oltre che oro ai Mondiali in vasca corta lo scorso anno a Melbourne e agli Europei di Roma), termina in ottava e ultima posizione a quasi 17 secondi dal vincitore, il tunisino Ahmed Hafnaoui (7'37?00). Argento per l'australiano Samuel Short, bronzo per l'americano Bobby Fink, quarto l'irlandese Daniel Wiffen che con 7'39?19 toglie aanche il primato europeo (7'39?27) stabilito quattro anni fa in Corea. “Mi ha sorpreso il fatto che stessi veramente male: gli altri andavano forte e non erano alla mia portata – confessa SuperGreg – Non pensavo, però, di fare così fatica. Mancano le ...

