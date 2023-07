Paltrinieri flop | Pellegrini perde il record mondiale dei 200 sl

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il campione carpigiano solo ottavo negli 800, impresa O'Callaghan FUKUOKA (GIAPPONE) - Mai in gara e alla fine ultimo, lontano da tutti. Finale da dimenticare per Gregorioai Mondiali di Fukuoka negli 800 stile libero: il fuoriclasse carpigiano, campione a Guanwju nel 2019 e argento olim

Gregorioha concluso all'ottavo ed ultimo posto gli 800 stile libero dei Campionati mondiali di nuoto di Fukuoka. L'azzurro, sceso in acqua in corsia 1, non è mai stato protagonista; nel 2019 a ...Argento per l'australiano Samuel Short, bronzo per l'americano Bobby Fink, quarto l'irlandese Daniel Wiffen che con 7'39"19 toglie aanche il primato europeo (7'39"27) stabilito quattro ...FUKUOKA (GIAPPONE) - Gara da incubo per G regorioche nella finale degli 800 mt stile libero chiude all' ultimo posto . L'azzurro non riesce mai a tnere il passo gara degli avversari, si stacca in avvio senza mai dare segnali di ripresa. ...

Mondiali nuoto: Paltrinieri flop negli 800 sl, chiude ultimo Agenzia ANSA

Giornata da dimenticare per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Nuoto di Fukuoka. Il fuoriclasse azzurro ha chiuso all'ultimo posto la finale degli 800 stile libero con il tempo 7'53"78 ...FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Mai in gara e alla fine ultimo, lontano da tutti. Finale da dimenticare per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di Fukuoka negli 800 stile libero: il fuoriclasse carpigia ...