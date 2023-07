(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quello fra e -e protezione è "un binomio estremamente importante per capire le nuove dinamiche dei rischi che riguardano in particolare i, ed è proprio analizzando le nuove dinamiche e ...

, dunque, come osservatorio privilegiato e stimolo perché, conclude, "sono già molto avanti con la sensibilità su queste tematiche e possono portarla in contesti più ampi, in ..."E' proprio analizzando le nuove dinamiche e ascoltando iche possiamo disegnare al meglio le soluzioni di prevenzione e protezione che l'oggi ci richiede", sottolinea Mauro, senior ..., dunque, come osservatorio privilegiato e stimolo perché, conclude, "sono già molto avanti con la sensibilità su queste tematiche e possono portarla in contesti più ampi, in ...

Palonta, da giovani e da e-sport stimoli per le assicurazioni Agenzia ANSA

Quello fra e-sport e protezione è "un binomio estremamente importante per capire le nuove dinamiche dei rischi che riguardano in particolare i giovani, ed è proprio analizzando le nuove dinamiche e as ...Com'è la vita di un campione di videogiochi, cosa c'è dietro al successo di uno youtuber, come fare capire alla generazione dei genitori il mondo digitale in cui vivono i loro figli A questi interrog ...