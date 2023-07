Pallanuoto | Mondiali Fukuoka | Setterosa ko con l’Olanda in semifinale

Dopo l' eccellente prestazione che ha permesso la vittoria contro gli Usa e un pass per la semifinale , la nazionale italiana difemminile è stata sconfitta in semifinale contro quella olandese . A Fukuoka , il Setterosa si è arrestato con un punteggio di 8 - 9 in favore delle olandesi dopo un match ad elevata ...Niente da fare per il Setterosa. La nazionale azzurra difemminile si ferma in semifinale aidi Fukuoka. Dopo l'impresa sugli Stati Uniti ai quarti, le azzurre sono state battute 9 - 8 dall'Olanda in semifinale.Il Setterosa gioca un'altra grande partita ma non ripete l'impresa contro gli Stati Uniti e si ferma in semifinali aidi Fukuoka. Le azzurre si sono arrese 9 - 8 dopo un match tiratissimo in cui si sono ritrovate fin da subito costrette a recuperare lo svantaggio di 2 - 4 del primo quarto. Non è bastato ...

Venerdì le azzurre disputeranno la finale per il bronzo contro la perdente dell’altra semifinale tra Australia e Spagna ...A Fukuoka, nella prima semifinale dei Mondiali, l'Italia femminile della pallanuoto è stata battuta per 9-8 dall'Olanda.