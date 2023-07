Pallanuoto femminile | l’Italia cede 8-9 all’Olanda | sfumano finale mondiale e pass olimpico

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il Setterosa non coglie la prima opportunità per guadagnare l’accesso ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: l’Olanda vince per 9-8 nella prima semidei Mondiali 2023 di, in corso a Fukuoka, in Giappone, e potrà giocarsi il titolo iridato sabato 29 luglio contro la vincente di Australia-Spagna. Le azzurre scenderanno in acqua invece per il bronzo. Il CT Carlo Silipo conferma il Setterosa vittorioso con gli Stati Uniti: 1 Giuseppina Aurora Condorelli, 2 Chiara Tabani, 3 Giuditta Galardi, 4 Silvia Avegno, 5 Sofia Giustini, 6 Dafne Bettini, 7 Domitilla Picozzi, 8 Roberta Bianconi, 9 Valeria Palmieri (capitano), 10 Claudia Roberta Marletta, 11 Lucrezia Lys Cergol, 12 Giulia Viacava, 13 Caterina Banchelli. Restano in tribuna Veronica Gant ed Agnese Cocchiere. Nel primo quarto a sbloccare lo score è Giustini, ma Wolves ...

