(Di mercoledì 26 luglio 2023) Niente da fare. La Nazionale italiana difemminile è stata eliminata ai Campionati Mondiali 2023 in fase di svolgimento a Fukuoka, cedendo il passo all’Olanda in semifinale con il risultato di 8-9. Una partita di grande lotta, iniziata in modo negativo e terminata con degli ultimi due quarti di grandissimo impegno, in cui le azzurre sono andate vicine al pareggio fino all’ultimo secondo. Un finale dunque amaro ma che ha lasciato comunque molto soddisfatto coach, apparso sorridente in zona mista: “concesso due goal facili nel primo tempo – ha detto l’allenatore ai microfoni di RAI Sport – a loro queste situazioni non si possono concedere.subito un contropiede, un goal su una verticale loro. Queste situazioni ce le siamo portate poi per tutto l’arco della ...

... semifinale difemminile dei Mondiali di Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30 luglio. Le azzurre diSilipo, dopo la ...Continua anche il torneo difemminile, con il Setterosa diSilipo che proverà a conquistare finale e pass olimpico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ...Un motivo in più perSilipo e le sue ragazze per cercare l'impresa come contro gli Usa in un match destinato a entrare nella storia dellafemminile. Leggi i commenti Scommesse: tutte ...

Pallanuoto, Carlo Silipo: "C'è rammarico. Ma questa è la nostra strada. Abbiamo vinto anche oggi" OA Sport

La nazionale azzurra di pallanuoto femminile si ferma in semifinale ai Mondiali ... al minuto 06:03 per l'Italia la segnatura di Bettini in superiorità numerica Venerdì le azzurre di Carlo Silipo, che ...Leggi su Sky Sport l'articolo Mondiali pallanuoto, Italia-Olanda 8-9: Setterosa ko in semifinale, giocherà per il bronzo ...