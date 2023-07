Palermo | Mateju | “Puntiamo alla promozione Avremo tutti contro | ma noi…”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il difensore ha parlato dell'infortunio, dichiarando che sta bene e che non vede l'ora di tornare. Poi due parole sulla stagione, dove l'unico obiettivo è salire in Serie A

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Alessi è detto carico per la nuova stagione. Il difensore delè rimasto ai box per diverso tempo a causa di un infortunio, ma ora è pronto a tornare in campo e non vede l'ora: "Si, sono ...Sono le parole del difensore del, Ales, intervenuto ai canali ufficiali della società toccando vari temi. In primis, la condizione fisica. ' Ho superato i miei problemi , non sento più ...... Nedelcearu e Marconi , i primi sostituti, e poi Graves , che in questo ritiro sta giocando più a destra perché a turno è mancato uno trae Buttaro . Bonucci al, quindi, al momento è ...

Palermo, Mateju ha le idee chiare: "Vogliamo la serie A, abbiamo i migliori tifosi al mondo" Giornale di Sicilia

Ultimo giorno di riposo per il Palermo che domani, mercoledì 26 luglio, riprenderà ad allenarsi a Spiazzo per continuare il ritiro precampionato a Pinzolo in Trentino Alto Adige. Il terzino Ales Matej ..."Il lavoro che stiamo facendo in ritiro è davvero molto importante, sono arrivati tanti nuovi calciatori ed è fondamentale ...