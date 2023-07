Palermo | il sindaco Lagalla | ' Gli incendi sono dolosi | reati contro l' umanità'

Incendi a, ilRoberto Lagalla denuncia la natura dolosa dei roghi e si sfoga per un problema ormai annoso. Il primo cittadino del capoluogo siciliano ha parlato con l'Ansa. "Mio padre che era ...Brucia ancora la discarica di Bellolampo dove, come richiesto ieri daldiRoberto Lagalla, dalle prime ore di questa mattina sta operando anche un canadair. Sembra invece migliorata ...... per via anche della puzza che ancora in queste ore si avverte a, si stanno ponendo per le ... ci sono ancora dei focolai e stamattina è previsto un nuovo intervento - come richiesto dal...

Emergenza incendi a Palermo, il sindaco sospende la Ztl Giornale di Sicilia

Il messaggio commosso su facebook: «Ora per me è solo il tempo della tristezza e del dispiacere ma soprattutto della dignità» MENDICINO Il sindaco di Mendicino (nel Cosentino) Antonio Palermo, si è ...PALERMO – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, per esprimere “grandissima vicinanza a tutto il territorio” e per chiedere di “essere t ...