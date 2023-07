Pagliacci | Siete la casta È scontro totale tra M5S e Fdi

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ettore Licheri, senatore del Movimento Cinque Stelle, ha scatenato una bagarre in Aula dopo l'insulto gratuito alla maggioranza sul caso Santanchè. La replica di FdI: "Non è con gli insulti che recupererete la verginità politica che avete definitivamente perso"

Al via al Senato la discussione della mozione di sfiducia individuale nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè, presentata dal Movimento 5 Stelle. La ministra è in Aula, seduta ......stati eletti ma il popolo di elettori non è un salvacondotto per fare di tutto. È sbagliata ... E se volete continuare a ridere, ridete pure". L'Aula si riscalda e La Russa richiama il ...... Ettore Licheri , che ha concluso il suo intervento in Aula dando dei "" alla maggioranza. ... Dovevate aprire quest'aula come una scatoletta di tonno e invece nella casta viintegrati ...

Per Pierantonio Zanettin di Forza Italia, «la mozione di sfiducia al ministro Santanchè oggi sarà respinta con ampio margine ... ministro del Turismo Daniela Santanchè li aveva definiti «pagliacci».