Pagelle Mondiali nuoto di oggi | Italia | si salvano in pochi Giornata da incubo per Paltrinieri | Martinenghi e Miressi

(Di mercoledì 26 luglio 2023)2023Mercoledì 26 luglioda dimenticare in fretta per ilno cheha fallito tutti gli obiettivi, perdendo anche un paio di record. Non ricorderemo con piacere questo 26 luglio 2023. Brucia l’ottavo posto di un Gregoriomai in partita negli 800 stile libero.che ha perso il record europeo della specialità. Brucia il quinto posto dinei 50 rana, gara dove poteva arrivare un buon risultato ma il varesino sembra aver sparato tutte le cartucce nei 100. Male Alessandronelle semifinali dei 100, fuori abbastanza nettamente e fuori anche Razzetti, migliore del pomeriggio, per soli 16 centesimi ...

Ledegl iitaliani. Debita è la premessa: non vinciamo una tappa da 85 frazioni, da quando ... non certo quella che potrebbe avere tra Europei e: la condizione sembra buona è quello ......di testa di Cristiana Girelli a battezzare nel migliore dei modi il debutto azzurro aiin ... LEDurante 7 Brava a leggere in anticipo le traiettorie e nel disinnescare qualche ...dell'Italia: top e flop. Durante 6: chiamata in causa poche volte, lasciando la rete inviolata senza troppi problemi. Girelli 8: entra al posto di Dragon e segna di testa il gol vittoria ...

Mondiali femminili 2023: pagelle Italia-Argentina 1-0 e la gioia della Bertolini Virgilio Sport

PAGELLE MONDIALI NUOTO 2023 OGGI Martedì 25 luglio La terza giornata di gare in piscina dei Mondiali di Fukuoka lascia un pizzico (forse più di un pizzico) di amaro in bocca ai tifosi azzurri. Sono ar ...Il calciomercato è oramai nel suo pieno e la Juventus non solo pensa ai rinforzi, ma anche a nuovi profili nel caso di partenze scomode. E con Chiesa in bilico, spunta un… Leggi ...