Ostia – Pino crolla e finisce su un palazzo Nessun ferito

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Gli alberi sono le prime vittime del maltempo. Nella notte, anche aunmarittimo, stanco per il caldo, ha ceduto al vento ed è caduto addossandosi a un. Un po’ di paura per gli inquilini, ma tutto si è risolto senza doversi lamentare alcun. Il crollo delè avvenuto la scorsa notte in Via Capo Palinuro, l’edificio colpito è al numero civico 2. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno tagliato l’albero e messo in sicurezza la palazzina di quattro piani.