Osimhen re di Dimaro | la folla lo acclama | lui concede una sessione straordinaria di autografi CorSport 

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è il re di. Ieri, nell’ultimo giorno di ritiro in Trentino, l’attaccante nigeriano del Napoli è statoto dai tifosi presenti sugli spalti e si è concesso una seduta supplementare di, oltre a quella già prevista dal club. Il Corriere dello Sport scrive: “Rudi manda tutti in hotel a preparare i bagagli per il rientro a Napoli, decreta la fine dell’allenamento e la gente, accorsa numerosa per l’ultimo saluto ai campioni, comincia la classica – adorabile – tiritera: «», è un urlo quasi disperato che ripiomba a ripetizione”.fa felici tutti. Firma almeno un centinaio diextra. “Un centinaio almeno: gli sarà venuto un crampo alla mano. E non si ferma anche quando un ...

I vari, Kvaratskhelia, Lobotka, Di Lorenzo, Meret e tanti altri. Un nome però manca all'... Il ritiro del Napoli aè finito e presto gli azzurri si ritroveranno a Castel di Sangro per ...... non ci piove, ma non è detto che la sua partenza sia il danno che tutti immaginiamo Db(Tn) 24/07/2023 - amichevole / Napoli - Spal / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: Victor...Io che sino a ieri ero al'ho colto in pieno. C'era un bel clima di festa che spero possa ... Vedremo un Napoli più verticale Quando hai un giocatore come, che attacca la profondità, è ...

Qui Dimaro: Osimhen a riposo con il ghiaccio sulla coscia Virgilio

Si complica la trattativa per il rinnovo di Osimhen dopo gli incontri tra De Laurentiis e il suo agente: ora i tifosi tremano.Dalla Val di Sole il Napoli torna con qualche dubbio in meno. La ricerca di De Laurentiis e Chiavelli, con la collaborazione di Micheli e Meluso, ha portato a ridurre il numero dei pretendenti ...