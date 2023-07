(Di mercoledì 26 luglio 2023) L’ex giocatore di Serie A Fernandoha giudicato le operazioni in entrata dell’Inter., il passato Onana e nonai microfoni di Tutti Convocati. GIUDIZIO –giudica gli ultimi movimenti nerazzurri: «è un, anche Trubin molto buono. Quando prendemmo Julio Cesar c’era Toldo davanti. Fa scalpore che all’Inter manchi il portiere, ma comunquelo prende. È soltanto unadi. Anche lo svizzero con Audero è un’ottima idea» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it ...

Orsi: «Sommer ottimo affare. Solo una questione di giorni» Inter-News.it

Da ex portiere, Orsi commenta in maniera positiva la possibilità che sia Sommer uno dei due sostituti di Onana fra i pali dell’Inter. Tuttavia, ritiene necessario non sia l’unico. IL PORTIERE – Fernan ...