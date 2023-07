Orrore in famiglia | incinta a 13 anni | papà filippino ne abusa in ospedale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In uno scenario che fa rabbrividire, un uomo di circa trentacinquedi origine filippina è stato arrestato recentemente con l’accusa di abuso sessuale aggravato. L’di questa storia è celato nei filmati registrati dalle telecamere segrete installate dagli inquirenti in una stanza dell’Sant’Anna di Torino. Le riprese hanno catturato l’intero svolgimento degli eventi. Attualmente, l’uomo è recluso in carcere al Lorusso e Cutugno su ordine cautelare. La vittima è una ragazzadi tredici, figlia dell’accusato. Come racconta La Stampa, giovane si era presentata all’all’inizio del mese di luglio, in uno stato di gravidanza già avanzato. All’, la ragazza mostrava segni evidenti di paura, e aveva una serie di domande riguardanti ...

