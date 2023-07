Oro poco mosso a 1 964 | 3 dollari l' oncia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quotazioni dell'oro senza sensibili variazioni in avvio di giornata. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.964,3l', in calo dello 0,03%. . 26 luglio 2023

Quotazioni dell'oro senza sensibili variazioni in avvio di giornata. Il lingotto con consegna immediata passa di mano a 1.964,3 dollari l'oncia, in calo dello 0,03%. (ANSA).