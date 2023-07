Oristanio parte alla grande con il Cagliari | che gol in amichevole!

(Di mercoledì 26 luglio 2023)si mette già in mostra con il, dove è arrivato in prestito dall’Inter: segna un gran gol con la sua nuova squadra in amichevole. GRAN GOL ? Gaetanoha presoall’amichevole del pre-campionato giocata oggi dalcontro la Roma U19. Il giovanissimo, arrivato dall’Inter, ha svolto una bella azione personale,ndo di fatto da centrocampo, e si è mostrato sicuro e deciso davanti la porta avversaria. Qualità e velocità per l’attaccante che col destro ha incrociato sul palo opposto, non lasciando scampo al portiere dei giallorossi. Che esordio nel club sardo! Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

dopo una stagione in cui le nazionali giovanili (al'Under 21) hanno fatto molto bene o ... In tal senso bene il Cagliari che darà un'occasione a un ragazzo molto interessante come

Cagliari in Valle D'Aosta per la seconda parte della preparazione. Primo allenamento alle 17.30 nel ritiro di Châtillon-Saint Vincent. I rossoblù staranno ai piedi delle Alpi sino al 4 agosto.