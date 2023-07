Oriana Marzoli | terrore per il maltempo a Milano | «Era il finimondo | un uragano | che paura» Cosa ha rivelato

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Nelle scorse ore, un nubifragio si è abbattuto sulla città die ha lasciato dietro di sé il caos: alberi e rami spezzati, strade piene di residui e foglie portati dal vento e automobili distrutte. Molti vip che vivono nel capoluogo lombardo hanno registrato storie in cui si augurano che i cittadini milanesi stiano bene o che, almeno, non abbiano subito danni ingenti. Tanti influencer, poi, hanno raccontato tramite Instagram le loro esperienze, e così ha fatto anche. La storia Instagram di, in questo momento si trova a: da quando ha trovato casa, trascorre molto più tempo in Italia. L’ex gieffina, quindi, ha vissuto anche il disagio portato in città dale ha raccontato ...

L'ex tronista veneto, Daniele Dal Moro , tra i protagonisti della settima edizione del Gf Vip , ha raccontato come è avvenuto il riavvicinamento con, la cui storia particolarmente travagliata ha avuto inizio proprio dopo la fine del reality show targato Mediaset. Gf Vip, Daniele Dal Moro: "Ho chiamatoe le ho detto di venire ...Daniele Dal Moro esono tornati insieme da qualche giorno. La coppia nata durante la settima edizione del Grande Fratello Vip , dopo la riconciliazione ha già partecipato a qualche evento e condiviso ...I tira e molla die Daniele Dal Moro non mi sorprendono. Quando ho visto Micol ed Edoardo mi sono subito piaciutii loro sguardi, hanno tante passioni in comune, ho detto "questi due ...

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro litigano in diretta, lei va via: Ti lascio tranquillo, ciao Fanpage.it

Nei giorni scorsi Daniele Dal Moro è tornato su Twitch in live con la sua fidanzata Oriana Marzoli. I fan si aspettavano di vederli insieme fin da subito, ma così non è stato. Il veneto ha spiegato di ...Attraverso i social Oriana Marzoli si è lamentata per la terribile tempesta che si è abbattuta nelle scorse ore in Lombardia.