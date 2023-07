Ora l’ex ad della Rai Fuortes può passare finalmente all’incasso | sarà lui il nuovo sovrintendente del San Carlo di Napoli

...è Federica a confermare la notizia: aspetta un bambino (o una bambina ) dall'coach e oggi compagno di vita Matteo Giunta . E c'era da aspettarsi che la campionessa dei record volesse dare'..., essendo passati i trenta giorni previsti per lui per poter ... Come rappresentante della Compagnia di Gesù e- Superiore ... poter avviare un processo che potesse garantire'accertamento ...Era una voce che circolava da qualche giorno e, tramite social, è la stessa 'Divina' a confermarlo: Federica ... E'annuncio, con ...di distanza da un altro evento che ha coinvolto direttamente...

Ora l’ex ad della Rai Fuortes può passare finalmente all’incasso: sarà lui il nuovo… Il Fatto Quotidiano