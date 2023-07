ONE PIECE | i protagonisti si sfidano in una divertente gara | ecco il video!

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Idella serie live-action ONE, in arrivo su Netflix, sonodi unvideo in cui sicercando di non ridere. Idella serie live-action di ONEsi sono sfidati in unaprova provando a rimanere seri senza ridere, nonostante i tentativi di distrazione da parte degli amici e colleghi. A cedere per primo, non entrando mai inè stato Iñaki Godoy, interprete di Luffy. Una prova esilarante Laa chi ride per ultimo tra le star di Oneè quindi proseguita tra i tentativi di rimanere seri e versi strani. Il secondo eliminato è stato Jacob Romero Gibson che ha la parte di Usopp, lasciando a scontrarsi Emily Rudd che è Nami ...

Netflix ha pubblicato un nuovo video speciale in cui il cast del live action disi sfida a chi ride per ultimo.

I protagonisti della serie live-action ONE PIECE, in arrivo su Netflix, sono protagonisti di un divertente video in cui si sfidano cercando di non ridere.