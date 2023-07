Olimpiadi Parigi 2024 | presentata la torcia olimpica – Video

Esattamente fra un anno, il 26 luglio 2024, si apriranno ledi. L'Italia si è già aggiudicata una medaglia: Technogym infatti sarà fornitore ufficiale per la preparazione dei 15mila atleti partecipanti. Per Technogym, azienda nota in tutto il ...Il sogno, come ogni atleta, è disputare le2024 non è poi così lontana. Nel video le parole di Sara e del tecnico Maggiora , intervistati a margine dell'allenamento allo Stadio del ...In palio il titolo mondiale a squadre e punti fondamentali per la qualificazione alledidel prossimo anno. L'altra medaglia d'oro di giornata è andata, nella sciabola, allo ...

Parigi, a bracciate sotto la Tour Eiffel: la Senna ora è più pulita e il fiume riapre ai bagnanti Corriere della Sera

Quando manca esattamente un anno alla cerimonia inaugurale, Gracenote ha pubblicato la sua prima proiezione del medagliere virtuale dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Una stima parziale e ancora non ...In totale, gli inviti per Parigi 2024 sono stati inviati a 203 NOC idonei. Sono esclusi il NOC del Guatemala, attualmente sospeso, e i NOC di Russia e ...