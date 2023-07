Ogni volta | mi tocca darle ragione | trionfo-De Filippi | chi si inchina

(Di mercoledì 26 luglio 2023) I risultati sono clamorosi: Temptation Island - il "programma delle corna" condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5 - sta ottenendo un successo assoluto in termini di share. E insomma, del format ideato da Maria De(è prodotto dalla sua Fascino) se ne parla eccome. E ne parla anche Aldo Grasso, il graffiante critico televisivo del Corriere della Sera, che dedica la sua rubrica di oggi, mercoledì 26 luglio, proprio al reality condotto da Bisciglia. "che guardo Temptation Island midaral cinismo elementare di Maria De. Non sono tipi strani quelli che lei ha selezionato per questo crudele gioco di spaiamento", esordisce Aldo Grasso, il quale aggiunge che "sono persone normali, che incontriamogiorno, che bramano dire la ...

che scala una montagna lo fa portando sulla vetta un simbolo di una causa, come l'ultimacon il fazzoletto ricamato a mano da alcune donne vicentine con la scritta No Pfas. Cosa ...che guardo Temptation Island mi tocca dar ragione al cinismo elementare di Maria De Filippi . Non sono tipi strani quelli che lei ha selezionato per questo crudele gioco di spaiamento', ...... dipendente dalla dimensione e dalle risorse direaltà. Con questa nuova carrellata di ... Anche la tecnologia in sviluppo da Astrobotic riguarda l'energia elettrica, perché unaprodotta, ...

Una notifica sullo smartphone ogni volta che si prende una multa: il nuovo servizio RomaToday

Il giornalista e scrittore palermitano Roberto Alajmo analizza e racconta la sua città ferita dai devastanti roghi di inizio settimana ...Via libera nell'Aula della Camera alla proposta di legge del centrodestra che introduce il reato universale per la maternità surrogata. I voti a favore sono stati 166, 109 i contrari, quattro gli ...