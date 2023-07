“Oggi a noi | domani a voi” | “è un discredito per tutti” | al Senato va in scena l’autodifesa della casta durante il salvataggio di Santanchè

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Non potendo entrare nel merito, si attacca il metodo. Perché quest’ultimo ha diffuso il virusdelegittimazione. Fuor di politichese: basta mozioni di sfiducia ai ministri, non servono a nulla e ci fanno perdere consenso e credibilità. Anzi: proteggiamoci, perchéè toccato a noi,potrebbe toccare a voi. Dalla serie:. A oltranza.la discussione sulla mozione di sfiducia contro la ministra Danielapresentata dalle opposizioni, a Palazzo Madama è andata inuna precisa azione corporativa dai banchi del centrodestra (e dalle sue stampelle di centro). Il tutto in barbaCostituzione, che assegna al Parlamento non solo la funzione ...