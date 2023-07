Odio fare pena | sono inadeguata La mia voragine | il dramma di Antonella Elia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Gioca ala svampitae le riesce benissimo. Anche nell'intervista rilasciata a Silvia Fumarola per Repubblica. “Corrado mi disse: Continui ala scema che sarà il suo successo”, rivela la valletta che il 1° novembre compirà 60 anni di cui la gran parte passati in tv: al fianco di Corrado, Mike Bongiorno, Raimondo Vianello; due volte all'Isola dei famosi, una da vincitrice nel 2012. Da settembresarà presenza fissa su Rai 2: con Diaco a “BellaMa'” e con la coppia Perego- Ventura a “Citofonare Rai 2”: è sarà solare, simpatica, "oca" come si definisce lei. Ma tutto questo nasconde altro. "Un'enorme malinconia, unadi dolore e solitudine", si confessa con Silvia Fumarola. ", ...