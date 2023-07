«Occhi sul lago» | concorso per giovani registi sul Sebino | ecco come partecipare

(Di mercoledì 26 luglio 2023) CINEMA. Sesta edizione del bando a cura della rassegna CortoLovere. L’invito è rivolto ai filmmaker under 35, per la realizzazione di un cortometraggio nei giorni del festival a Lovere dal 25 al 30 settembre. I partecipanti potranno inviare un soggetto entro il 1° agosto.

Cristiano Giuntoli tornerà in Italia nei prossimi giorni dagli Stati Uniti: le prossime mossemercato per rinforzare la Juventus di AllegriCristiano Giuntoli lavora su più tavoli. Il fresco ......Se non lascerà l'isola spontaneamente, siamo pronti ad avviare una raccolta firmeweb dove i ... in una stories con fondo nero, ha scritto: " Oggi sono stata a Palermo e ho visto con i miei...Non lo hanno confermato ufficialmente, ma è sotto glidi tutti. E gli attacchi delle ... Ed ecco che sulla vicenda piomba Fabrizio Corona , l'ex re dei paparazzi, chesuo canale Telegram dà la ...

«Occhi sul lago», concorso per giovani registi sul Sebino: ecco ... L'Eco di Bergamo

Il Newcastle è stato protagonista sul mercato di Serie A con l’acquisto di Sandro Tonali dal Milan, ma quello dell’ex rossonero potrebbe non essere l’unico ...Il calciomercato è entrato nel vivo per la maggior parte dei club di Serie A, con il Milan in particolar modo che si sta muovendo corposamente, avendo già chiuso vari affari, quali Romero, Pulisic, ...