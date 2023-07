Nzola-Inter | ipotesi sfumata? Su di lui un altro club di Serie A ? SI

(Di mercoledì 26 luglio 2023)è stato negli ultimi tempi accostato all’ma l’adesso potrebbe sfumare, prima ancora di decollare. Su di lui c’è undiA. Ecco quale.CHE PUÒ SFUMARE ? M’Balaè stato, nei giorni scorsi, accostati all’di Simone Inzaghi. Per lo più in caso di eventuale partenza di Joaquin Correa. Ma adesso, stando alle ultime novità riferite da Alfredo Pedullà a SportItalia, l’attaccante sembra essere più vicino alla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Il tecnico lo conosce bene, visto che ci ha lavorato ai tempi dello Spezia, e sta spingendo per averlo in rosa. Ci sono stati perciò nuovi contatti tra ilviola e il giocatore.-News - Ultime notizie e ...

L'attaccante statunitense precede in quota Mbala, protagonista di un'ottima stagione con la maglia dello Spezia, offerto a 2,50, mentre il passaggio da un nerazzurro dall'altro dell'atalantino ......essere quella di Scamacca che ha tutte le caratteristiche per diventare il nuovo bomber dell': ... Sullo sfondo restano i nomi di Beto (Udinese bottega cara), di(spesso paragonato a Lukaku) e ...Uno degli obiettivi èdello Spezia, ma piace anche Salcedo dell'(nel mirino anche del Genoa). Chi arriverà troverà come compagno di reparto uno dei colpi di mercato del Frosinone: Giorgi ...

Anche l'Inter sulle tracce di Nzola: con 15 milioni può lasciare lo ... L'Interista

L'avvocato e agente di calciatori Giulio Dini è intervenuto a Radio Firenzeviola, durante "Palla al Centro". Queste le sue parole sul mercato viola: ...Balogun sale in cima alle preferenze dell’Inter, anche più di Alvaro Morata, per cui la pista si è raffreddata. Ma non si esclude anche un nome a sorpresa TOTO-ATTACCANTE… Leggi ...