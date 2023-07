NXT 25 07 2023 Ultima fermata prima di The Great American Bash

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di NXT, lo show si sta preparando al meglio in vista del prossimo PLE dello show, ovvero NXT Theche si terrà nella notte fra domenica e lunedì. Ma siamo all’del PLE ed NXT vuole mettere in piedi una puntata degna di nota e ci sono tutte le premesse per farlo. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: A dare inizio alla puntata sono il NorthChampion Dominik Mysterio e la Women’s World Champion Rhea Ripley. La Mami non perde tempo e anche qui ad NXT ci ricorda della dominanza del Judgment Day in WWE, in tutti gli show. Ma nemmeno il tempo di terminare che arriva un furioso Wes Lee ancora scottato dalla sconfitta di 7 giorni fa e ...

Bergamo La proposta culinaria diStation al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai ... Clicca qui per feste e sagre in Lombardia a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre... Festival delle nazioni, Città di Castello (IT) Clicca per acquistare i biglietti ROSA CHEMICAL 24 luglio - Caserta @ Un'Estate Da Belvedere 29 luglio- Bergamo @Station 30 luglio- ...Bergamo La proposta culinaria diStation al piazzale degli Alpini in realtà non si è mai ... Clicca qui per feste e sagre in Lombardia a giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre

NXT Risultati Live 25-07-2023 - WWE The Shield Of Wrestling

L’appuntamento con Great American Bash è tra pochi giorni, precisamente il 30 luglio. Ieri notte a NXT abbiamo assistito ad importanti avvenimenti proprio con riguardo all’imminente evento speciale. D ...In a recent turn of events that has left fans in a state of bewilderment, a promising WWE star has hinted at a possible exit.