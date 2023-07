Nuove linee guida per il reporting sulla disabilità

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Il Disability Hub Europe (DHUB) ha lanciato una nuova versione della“Disability in Sustainability”, in allineamento ai GRI Universal Standards. Si tratta della primaapplicabile a un livello internazionale sull’integrazione dellaneldi sostenibilità realizzata nell’ambito di Disability Hub Europe, un progettoto da Fundación ONCE e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. L’iniziativa lavora sul binomioe sostenibilità e cerca di aiutare le aziende a integrare pienamente le questioni relative allanei loro rapporti e a mettere in evidenza le pratiche per includere le persone conlungo tutta la catena del valore. L’accesso alle ...

Leferroviarie sono ora interrotte lungo la tratta fra Brescia e Padova: la mole di persone ... Lo Stato di Emergenza Regionale sarà aggiornato nelle prossime ore alla luce delle...... - "Libera il tuo blocco" è la formula regina del raduno: chiede ai partecipanti di scovare nuovi massi eancora da scalare, premia la "miglior linea" e permette di ampliare la già ricca ...... come previsto dal Pums, in modo da favorire gli spostamenti intermodali anche con le... Gli attuali servizi presenti sulla piazza sono ricollocati in funzioni delleesigenze di progetto: ...

Aids. Dall'Oms nuove linee guida su soppressione virale per migliorare salute e gestire co-infezioni Mpox e Covid-19 Quotidiano Sanità

I possibili partner del gruppo devono essere europeisti, pro Nato e pro Ucraina. I prossimi test in autunno in Olanda e in Polonia ...Madrid (Spagna), 25 lug. (LaPresse) - "Siamo fiduciosi" che Pedro Sanchez riesca a formare un nuovo governo di coalizione in Spagna, senza "accettare niente ...